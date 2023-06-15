В Красном Селе петербуржца, обнаружившего труп друга, задержали по подозрению в смертельном нападении

В Красносельском районе мужчина оказался подозреваемым после того, как сообщил об обнаружении мертвого друга. Рядом с погибшем нашли мясной топорик и несколько ножей.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел рано утром 14 июня. Тогда к правоохранителям обратился 41-летний житель Красного Села, который пояснил, что Театральной улице по месту жительства умер его друг.

В указанной квартире специалисты нашли мертвого 57-летнего горожанина со следами побоев. Заявитель же находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину задержали и поместили в СПСЗЛ после составления протокола.

Труп направили в морг для установления причины смерти. С места происшествия изъяли три ножа, мясной топорик, кроссовки, несколько телефонов, бутылку и одежду.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 48-летней петербурженки, чей труп нашли в одной из парадных Выборгского района.