«Бутылка раздора»: в Приморском районе зарезали 33-летнего мужчину

В Приморском районе зарезали 33-летнего мужчину. В убийстве подозревают его собутыльника.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, днем 17 июня в полицию поступило сообщение о том, что на улице в Приморском районе случилась драка, в результате которой мужчина оказался ранен ножом.

Прибывшие на место происшествия правоохранители увидели 33-летнего мужчину, которому в живот воткнули нож. Его забрала скорая. Но медики не смогли спасти пострадавшего. Он скончался в больнице.

По предварительной информации, драка случилась после распития алкоголя между 33-летним погибшим и его сверстником предпринимателем. Что стало поводом конфликта пока неизвестно.

По подозрению в совершении преступления предпринимателя задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Невском районе на почве конфликта молодого человека несколько раз ударили ножом. Пострадавший скончался в больнице.