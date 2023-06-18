В Петербурге последний день недели будет ветреным

Погода в воскресенье, 18 июня не будет жаркой в Петербурге. В городе на Неве с субботы продолжается понижение температур.

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Летнее солнце порадует петербуржцев в последний день недели. В воскресенье, 18 июня город окажется под влиянием антициклона с северо-востока. Из-за этого облаков небе будет мало, и выходной пройдет без осадков. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Несмотря на солнце, жары ждать не стоит. Понижение температур продолжится. И воздух прогреется лишь до +22 и +24 градусов. К тому же прохладу поможет обеспечить ветер. Он будет северо-восточный 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, что выше нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в субботу в городе на Неве осадков не будет. Однако температуры в выходные будут ниже чем в последние дни рабочей недели.