Выходные в Петербурге будут холоднее четверга и пятницы

В субботу в городе на Неве осадков не будет. Однако температуры в выходные будут ниже чем в последние дни рабочей недели.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В Северной столице продолжается тепло. Но в субботу, 17 июня, по информации главного синоптика города Александра Колесова, в город придет новый антициклон. Он смещается с севера Скандинавии и Белого моря к Петербургу. В связи с этим в выходные дни над Ленинградской областью установится свежий северо-восточный ветер, который собьет жару.

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что температура воздуха в Петербурге в субботу будет достигать +24 и +26 градусов. Без осадков.

Дождь не заходил к нам уже неделю. И по прогнозам, вторая декада июня будет также сухая. Если изменений в атмосфере не будет, то осадки в Северную столицу придут только 22-23 июня.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что майская погода в Петербурге оказалась схожей с маем 2008 года.