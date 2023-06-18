Цифровой рубль может помочь снизить траты бизнеса

ЦБ может ввести для магазинов России низкую комиссию при приеме цифрового рубля. Планируется, что сбор для бизнеса составит 0,3%.

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В России для бизнеса может понизится процент банковского сбора при приеме оплаты через новую систему. ЦБ обсуждает инициативу установить для магазинов комиссию за прием цифрового рубля в размере 0,3%. Об этом сообщает РБК с ссылкой на первого зампреда ЦБ Ольгу Скоробогатову, которая выступала на ПМЭФ.

Такая комиссия намного ниже, чем при приеме оплат по банковским картам. За каждую операцию по «пластику» бизнес платит около 2,5%.

Чтобы уменьшить свои расходы магазины прибегают к «Системе быстрых платежей» (СБП). В этом проекте ЦБ комиссия около 0,7%.

Нововведение же позволит опустить планку по комиссиям еще ниже. По словам Ольги Скоробогатовой, это возможно благодаря тому, что Банк России без посредников самостоятельно организует инфраструктуру цифрового рубля.

На данный момент нововведение ждет принятие законопроекта, который позволит ввести систему в правовое поле. А уже после начнется тестирование цифровой валюты на реальных операциях.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на ПМЭФ с 14 по 17 июня подписали 900 соглашений, сумма которых составила 3,86 трлн рублей. Форум посетили более 17 тысяч человек из разных стран.