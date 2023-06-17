На развитие Петербурга в рамках ПМЭФ направили 660 млрд рублей

На Петербуржском международном экономическом форуме власти города подписали 62 соглашения. Их общая сумма- более 660 млрд рублей.

Фото: Санкт-Петербург.ру

В Петербурге власти подписали на ПМЭФ-2023 ряд важных для города соглашений. Всего их 62. Они касаются разных сфер. В том числе и инфраструктуры города на Неве. Об этом сообщает Смольный.

Общая сумма инвестиций в Северную столицу составила 661,33 млрд рублей. Это выше ожидаемого. Напомним, ранее власти обозначали цифру — более 500 млрд на соглашения.

Власти региона считают такой результат серьезным успехом в современных условиях. Примечательно, что таких показателей удалось достичь при отсутствии западных инвесторов на форуме.

Соглашения будут реализовываться в сферах энергетики, образования, транспортной инфраструктуры, общественного питания, логистики, промышленности и других. В частности, в городе хотят развить производство фармацевтических товаров и тяжелое машиностроение.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что соглашения, которые направлены на развитие Петербурга подпишут на Петербургском международном экономическом форуме. Сумма инвестиций превысит более 500 миллиардов рублей.