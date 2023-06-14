На ПМЭФ планируют подписать соглашения на 500 миллиардов рублей

Соглашения, которые направлены на развитие Петербурга подпишут на Петербургском международном экономическом форуме. Сумма инвестиций превысит более 500 миллиардов рублей.

Фото: Санкт-Петербург.ру

В Петербурге раскрыли финансовые планы, намеченные на ПМЭФ. Власти города хотят подписать на форуме ряд соглашений. Их общая сумма — более 500 миллиардов рублей. Об этом сообщили РИА Новости.

Соглашения будут направлены на развитие города. Часть из них позволит улучшить местную сферу промышленности. В частности, область фармацевтики, электроники, а также тяжелого машиностроения.

Немалая роль на ПМЭФ отведется развитию инфраструктуры города на Неве. С одной из крупных корпораций власти намерены заключить договор займа на строительство депо скоростного трамвая «Купчино – Шушары – Славянка».

Соглашения на форуме планируется подписывать с отечественными федеральными и частными структурами. Интерес иностранных инвесторов фиксируется, но до подписания готовых документов дело не дошло.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что стало известно, какие кулинарные сюрпризы смогут предложить городские повара на Петербургском международном экономическом форуме.