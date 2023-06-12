Стало известно, чем накормят гостей ПМЭФ-2023

Приготовления к экономическому форуму в Петербурге подходят к концу. Горожанам рассказали, какое меню в этому году увидят гости мероприятия.

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Стало известно, какие кулинарные сюрпризы смогут предложить городские повара на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Гости увидят меню с блюдами русской кухни, сообщает Neva.Today.

Так, позиции поделят на несколько блоков с ориентацией по географическим особенностям разных частей страны. На форуме представят блюда с колоритом Дальневосточного региона, а также Центральной России и европейской части государства.

Например, в один из сетов войдут салат с подкопченной утиной грудкой, крем-суп из тыквы с крабом, а также семга или баранина с запеченными баклажанами и облепиховый торт. Его стоимость оценивается в 4 500 рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что горожан, планирующих путешествия во время проведения ПМЭФ, призвали выезжать из дома заранее. Все дело в том, что по дороге к аэропорту могут собраться серьезные пробки.