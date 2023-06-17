Осенью в России вырастет число больных COVID-19

Роспотребнадзор спрогнозировал в России увеличение числа заболевших коронавирусом осенью 2023 года. Но медики надеются на легкую форму болезни у большинства заболевших.

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Проблема заболеваемости коронавирусом вновь может обостриться этой осенью. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число больных COVID-19 в это время года вырастет. Об этом сообщают РИА Новости.

В рамках ПМЭФ, Анна Попова также сказала, что подъем числа заразившихся коронавирусом был в прогнозах и на весну. Количество инфицированных действительно увеличилось, однако это было незаметно из-за легкой формы протекания. Зачатую в прошлый сезон люди даже не обращались в медучреждения.

Однако осенью число больных ожидается больше. Тем не менее медики также рассчитывают на легкую форму болезни.

Изменения в планы могут внести мутации вируса. Но их спрогнозировать непросто. Поэтому все возможные сценарии развития дальнейшей ситуации с коронавирусом все равно рассматриваются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге за сутки госпитализировали более 30 человек с COVID-19. Всего за 24 часа медики выявили 189 новых случаев коронавируса.