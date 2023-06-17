В России могут перестать пользоваться Visa и Masterсard

В течение трех лет расчеты с помощью платежных систем Visa и Masterсard в России практически исчезнут. Такое мнение высказала первый заместитель председателя Центрального банка России на ПМЭФ.

Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В России в ближайшие три года люди практически полностью перестанут производить расчеты с помощью платежных систем Visa и Masterсard. Это сообщает ТАСС, с ссылкой на первого зампреда ЦБ Ольгу Скоробогатову.

С таким заявлением Ольга Скоробогатова выступила на ПМЭФ. Она отметила, что число операций через Masterсard и Visa значительно упало в нашей стране. И по прогнозам, в течении трех лет в России начнут рассчитываться только отечественными платежными решениями.

Также, первый зампред ЦБ отметила, что международная платежная инфраструктура через пять лет перейдет со SWIFT на интеграции национальных цифровых валют. В РФ такую платформу создали в мае. И как только будет принят закон о цифровом рубле, мы начинаем работать с ним на реальных операциях.

Известно, что закон о цифровом рубле могут уже принять уже в середине лета 2023 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в рамках ПМЭФ состоится встреча главы РФ Владимира Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда Бен Заид Аль Нахайяна.