Владимир Путин в рамках ПМЭФ переговорит с президентом ОАЭ

В рамках Петербургского международного экономического форума состоится встреча главы РФ Владимира Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда Бен Заид Аль Нахайяна.

Фото: пресс-служба Кремля

О встрече двух лидеров государств рассказали в пресс-службе Кремля. Отмечается, что переговоры пройдут 16 июня в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

Уточняется, что Объединённые Арабские Эмираты принимают участие в форуме в качестве основного гостя. Напомним, что мероприятие в 2023 году проходит с 14 по 17 июня на базе конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто принял решение приехать в Петербург для участия в ПМЭФ.