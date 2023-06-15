Глава МИД Венгрии Сийярто вылетел в Петербург для участия в ПМЭФ-2023

Стало известно, что министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто планирует прибыть в Северную столицу на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Фото: пресс-служба Кремля

В настоящее время глава МИД Венгрии уже отправился в Петербург для участия в мероприятии. Как сообщает ТАСС, Сийярто появится на ПМЭФ уже в седьмой раз.

Как отметил политик в социальных сетях, энергоснабжение Венгрии до сих пор не является идеологическим или политическим вопросом, так как отапливать помещения и предприятия все еще можно только газом.

До этого стало известно, что глава МИД Венгрии станет участником сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего». Она стартует в четверг, 14 июня, в 15:00 по московскому времени.

Напомним, что ПМЭФ проходит с 14 по 17 июня. В этом году мероприятие посетят представители более 15 стран, среди которых Алжир, Куба, Армения и другие.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что многие бизнесмены из недружественных стран проявили к ПМЭФ повышенный интерес. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.