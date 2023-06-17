В Петербурге преобразят стадион «Петровский»

На Петербургском международном экономическом форуме власти региона и ПАО «Газпром» подписали соглашение о реконструкции стадиона «Петровский». Из него собираются сделать современный спортивный комплекс.

Фото: скриншот Google maps

Власти Петербурга на ПМЭФ вместе с главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером подписали соглашение, которое касается реконструкции стадиона «Петровский». Об этом сообщает FlashNord.

Детали проекта пока не раскрыли. Однако ожидается, что стадион сохранит свою главную функцию. И одновременно с этим место преобразится. Из объекта сделают современный культурно-спортивный комплекс.

В частности, согласно заключенному документу, рядом с «Петровским» хотят открыть мультифункциональное общественное пространство.

Известно, стадион функционирует с 1924 года. До 1992 спортивный объект назывался стадионом имени Ленина. А после с 1994 до 2017 года на «Петровском» играл «Зенит». Сейчас на спортивном объекте выступает ФК «Ленинградец».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в рамках ПМЭФ жителей России предупредили о рисках при структурной перестройке экономики. В стране может произойти подавление частной инициативы.