В рамках ПМЭФ жителей России предупредили о рисках при структурной перестройке экономики

В случае управления структурной перестройкой экономики России может произойти подавление частной инициативы. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

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Россия может вернуться к плановой экономике, хотя это и кажется невозможным, так как сейчас «все рыночное». По мнению Набиуллиной, это может произойти из-за осуществления желания управлять структурной перестройкой, что в перспективе подавит частные инициативы.

Как сообщает ТАСС, структурная перестройка происходит быстрее ожиданий экспертов. При этом главным фактором становится адаптация отечественных предприятий.

Напомним, что ПМЭФ проходит с 14 по 17 июня. Одной из самых главных в этом году на мероприятии стала тема рынка труда. Известно, что в рамках форума будут подписаны соглашения, по которым сумма инвестиций составит около 500 миллиардов рублей.