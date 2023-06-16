Проект «Друзья Петербурга» примет участие в организации Дней Эрмитажа в Сербии

В Белграде с 24 по 29 октября 2023 года пройдут Дни Эрмитажа. Организаторами мероприятия стал Государственный Эрмитаж совместно с компанией «Газпром нефть», их партнером выступит Многофункциональный социальный проект ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга».

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Для гостей масштабного культурного события в столице Сербии подготовят выставки в Национальном музее и концерт народного артиста России Василия Герелло в Национальном театре. Посетители смогут увидеть спектакли Санкт-Петербургского академического театра балета им. Леонида Якобсона.

Также в Белграде пройдут серия кинопоказов, публичные лекции, российско-сербская археологическая конференция, семинары и мастер-классы для музейных специалистов. Таким масштабным выступлением Эрмитаж намерен открыть российско-сербскую программу, рассчитанную на пять лет.

«Друзья Петербурга» оказались на мероприятии неслучайно. Они при поддержке ПАО «Газпром» занимаются развитием городской среды и музейным делом, а также вовлекают в сохранение истории Северной столицы молодых специалистов. Теперь эксперты готовы поделиться своим опытом на международном уровне.

«Друзья Петербурга» в рамках Дней Эрмитажа в Белграде станут участниками международной археологической конференции. Кроме того, в Сербии будет представлен снятый при поддержке ПАО «Газпром» фильм «Петр I: Последний царь и первый император», премьера которого состоялась в 2022 году и была приурочена к 350-летнему юбилею российского императора.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что Государственный музей Эрмитаж уже продолжительное время сотрудничает с «Газпромом». Он заявил, что обрадовался участию «Друзей Петербурга» в мероприятиях в Сербии. По его словам, совместными усилиями им удастся еще сильнее укрепить российско-сербскую дружбу.

Отметим, что во время встречи Михаила Пиотровского с министром культуры Сербии Майей Гойкович в феврале текущего года удалось добиться поддержки правительства республики.