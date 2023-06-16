Северная столица закрепилась на шестом месте в рейтинге инвестиционного климата

Санкт-Петербург разделил с Чечней шестое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата. А вот Ленобласти войти в десятку не удалось.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В ходе Петербургского международного экономического форума специалисты Агентства стратегических инициатив рассказали о состоянии инвестиционного климата в субъектах РФ.

Соответствующее исследование проводится каждый год совместно с ведущими деловыми объединениями. Во время формирования рейтинга оценивается работа властей регионов, направленная на создание благоприятных условий для ведения бизнеса. Эксперты учитывают 67 показателей по четырем направлениям, среди которых регуляторная среда, поддержка МСП, институты для бизнеса, а также инфраструктура и ресурсы.

Возглавила рейтинг Москва, следом встал Татарстан, а на третьем месте расположились Московская, Нижегородская и Тюменская области. Ленобласть, в свою очередь, оказалась на 13 месте.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Северная столица остается на втором месте в рейтинге социально-экономического положения регионов за прошлый год.