Петербург забрал серебро в рейтинге развития регионов России

Санкт-Петербург остается на втором месте в рейтинге социально-экономического положения регионов за 2022 год. Ленобласть встала на девятое место.

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Согласно исследованию специалистов РИА Новости, Петербург за год увеличил свой рейтинговый балл, а Ленобласть поднялась на одну строчку. Так, город на Неве за прошлый год набрал 86,077 баллов, а в 2021 году — 86,064 баллов.

Первое место продолжает занимать Москва, набравшая 89,671 баллов, однако город ухудшил показатели. Так, в 2021 году специалисты оценили столицу в 89,948 баллов.

Худшие показатели продемонстрировала и Калининградская область, которая опустилась сразу на шесть строчек. В рейтинге регион занял 43 место. Об этом сообщает «МК в Калининграде». По мнению аналитиков, сильное воздействие оказали санкции, в частности на отрасль автомобилестроения, также фиксируются задолженности и снижение доходов консолидированного бюджета.

Ленобласть, вставшая на девятое место, собрала 64,978 баллов в 2022 против 64,220 в 2021 году.

напомним, что в рейтинге учитываются объемы производства товаров и услуг на душу населения, а также доходы бюджета и показатели социальной сферы.