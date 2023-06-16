После поножовщины на Выборгском шоссе бывший заключенный скончался в больнице

В Выборгском районе врачи не смогли спасти мужчину, истекающего кровью после ножевого ранения от неизвестного. В настоящее время злоумышленника разыскивают.

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Как стало известно Санкт-Петербург. ру, 15 июня около половины седьмого утра через экстренные службы правоохранителям поступило сообщение, что на Выборгском шоссе находится мужчина с ножевым ранением.

По указанному адреса специалисты нашли 33-летнего гражданина с ножевым ранением грудной клетки, спины и ягодиц. Мужчину экстренно госпитализировали, но спасти не смогли. Пострадавший получил множественные колото-резанные травмы и внутрибрюшное кровотечение. Около семи вечера он скончался.

При просмотре камер видеонаблюдения удалось установить, что в ходе конфликта неизвестный нанес ножевые ранения потерпевшему, а затем скрылся с места происшествия. На вид злоумышленнику лет 30-35, ростом он около 175-180 см, в момент преступления был одет в спортивный костюм серого цвета с черным капюшоном.

На преступника составили ориентировку. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Известно, что погибший и сам проходил по делу о грабеже и по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Кроме того гражданин уже отбывал наказание в колонии.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Невском районе мужчина получил удар ножом в спину от неизвестного. Инцидент произошел во дворе дома на Дальневосточном проспекте.