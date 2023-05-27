В Невском районе молодой человек получил удар ножом в спину от неизвестного

Молодой петербуржец получил серьезное ранение от неизвестного. Инцидент произошел во дворе домов на Дальневосточном проспекте.

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Пострадавшим оказался 21-летний житель Петербурга, которого с изрезанной спиной экстренно госпитализировали в больницу с остановки на проспекте Большевиков, сообщает «МК в Питере» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Все произошло утром 26 мая. Тогда в экстренные службы обратились очевидцы, которые пояснили, что нашли на остановке общественного транспорта истекающего кровью молодого человека.

На место оперативно прибыли специалисты и установили, что за час до этого на петербуржца напал незнакомец. Злоумышленник подошел к пострадавшему со спины и ударил его ножом в лопатку.

В результате молодой человек попал к медикам в тяжелом состоянии. Было возбуждено уголовное дело.