В Невском районе молодой человек получил удар ножом в спину от неизвестного
Молодой петербуржец получил серьезное ранение от неизвестного. Инцидент произошел во дворе домов на Дальневосточном проспекте.
Пострадавшим оказался 21-летний житель Петербурга, которого с изрезанной спиной экстренно госпитализировали в больницу с остановки на проспекте Большевиков, сообщает «МК в Питере» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Все произошло утром 26 мая. Тогда в экстренные службы обратились очевидцы, которые пояснили, что нашли на остановке общественного транспорта истекающего кровью молодого человека.
На место оперативно прибыли специалисты и установили, что за час до этого на петербуржца напал незнакомец. Злоумышленник подошел к пострадавшему со спины и ударил его ножом в лопатку.
В результате молодой человек попал к медикам в тяжелом состоянии. Было возбуждено уголовное дело.