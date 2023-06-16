Путин анонсировал повышение МРОТ на 18,5% со следующего года

С января 2024 года в Росси проиндексируют минимальный размер оплаты труда. В общей сложности он увеличится больше чем на 18%.

Фото: скриншот трансляции с сайта Кремля

В ходе Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что со следующего года МРОТ на территории страны проиндексируют на 18,5%. Изменения вступят в силу с 1 января.

Путин отметил, что увеличивать МРОТ будут опережающими темпами, поэтому к 2030 году он может увеличиться вдвое. Несколько месяцев назад была проведена индексация на 6,3%.

Напомним, что в настоящее время сумма МРОТ составляет 16 242 рубля. Таким образом, к 1 января 2024 года показатель достигнет 19 242 рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице за год средняя зарплата горожан летом увеличилась почти на 10%