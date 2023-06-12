В Петербурге за год средняя зарплата горожан летом подросла почти на 10%

Медианная зарплата в Северной столице с начала лета выросла по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Больше всего увеличились суммы у рабочего персонала, так как в этом секторе наблюдается дефицит кадров.

Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

В пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru рассказали, что за год средняя зарплата петербуржцев летом изменилась на 8% и достигла 65,4 тысяч рублей. Одновременно с этим соискатели все еще просят больше. Так, потенциальные работники готовы трудиться не меньше чем за 65 тысяч рублей.

По мнению экспертов, зарплатные предложения растут с опережающими ожидания темпами из-за высокой востребованности в новых специалистах. Одновременно с этим у компаний увеличиваются расходы на персонал, поэтому они вынужденно завышают цены на товары и услуги.

Согласно исследованию аналитиков, зарплаты выросли в сферах продажи и обслуживания клиентов, автомобильного бизнеса, транспорта и логистики, а также в производственной сфере и у обслуживающего персонала. В тоже время зарплаты специалистов IT-сектора сократились на 10%.

Ранее Санкт-петербург.ру сообщал, что в своей работе большинство жителей России радует только премия и отпуск.