Комтранс рассказал о развитии парка поездов метро с асинхронным тяговым приводом

Десять лет назад на третьей линии метрополитена Петербурга начали использоваться первые поезда, которые оснастили асинхронным тяговым приводом. Об обновленном подвижном составе и последующем развитии парка рассказали специалисты.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В 2023 году можно праздновать юбилей с момента запуска новых составов модели 81-556/557/558, которые изготовила ООО «Вагонмаш». Поезда получили название «НеВа», сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

Отмечается, что с запуска обновленных составов началось масштабное модернизирование подвижного состава, используемого в метро. До этого же использовались поезда с реостатно-контакторной системой управления, созданные еще в середине 20-го века.

В настоящее время на линиях петербургской подземки эксплуатируется около семи сотен поездов с асинхронным тяговым приводом, среди них есть и 144 вагона «НеВа» различных модификаций.

Уточняется, что самую масштабную за последние десятилетия программу модернизации метро Северной столицы запустили в начале прошлого года. Тогда закупили 950 новых составов, в которых есть система управления тяговыми электродвигателями «Балтиец». Некоторые средства на приобретение поездов выделил Фонд национального благосостояния.

Известно, что сейчас по первой линии петербургского метро курсируют уже 11 поездов «Балтиец», к концу 2025 года их количество может увеличиться до 300. В перспективе специалисты хотят обновить подвижной состав и на второй линии. В отличии от старых моделей вагоны с асинхронным тяговым приводом не только комфортны для пассажиров, но и отличаются экономией электроэнергии.

Кроме того, специалисты продолжают активно развивать и инфраструктуру подземки. В частности, ведется реконструкция электрооборудования тяговой сети первой линии, а также завершается модернизация электродепо «Дачное». Теперь здесь специалисты могут ремонтировать оборудование и вагоны нового поколения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что для продолжения строительства зеленой ветки метро в котлован на Туристской улице опустили щит «Надежда».