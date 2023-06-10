Для продолжения строительства зеленой ветки метро в котлован на Туристсткой опустили щит «Надежда»

Для продолжения зеленой ветки метро в Петербурге запустили тоннелепроходческий механизированный комплекс «Надежда». Щит в тестовом режиме запущен в стартовом котловане на Туристской улице и будет двигаться в сторону будущих станций «Богатырская» и «Каменка».

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В пресс-службе администрации Северной столицы рассказали, что запуск щита «Надежда» – подарок метростроителей к Дню России. Отмечается, что для строительства петербургского метро к 2024 году на Обуховском заводе выпустят еще два однопутных щита.

Известно, что на данный момент в Северной столице идет строительство Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линий.

Компания «Метрострой Северной Столицы» использует в работе современные технологии, ускоряющие работу, благодаря которым сроки строительства и ремонта метро сокращаются. Так, например, электротехническая лаборатория позволяет оперативно находить поврежденные участки на линии, подключиться к кабелю в любой точке и сэкономить время на устранение повреждений, сохраняя качество работ.

Отмечается, «Надежде» предстоит преодолеть участок длинной 4600 метров, на котором при помощи щита установят 2555 железобетонных колец.

Известно, что основные строительные работы будут проходить на глубине от 10 до 38 метров.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Метрострой рассказал, кто разработает документы для строительства станций метро на красной ветке в Петербурге.