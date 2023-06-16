Поляков перечислил точки притяжения для автотуристов в Петербурге

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков рассказал об автотуризме в регионе и назвал самые популярные места у гостей города.

Фото: Telegram-канал Кирилла Полякова

На ПМЭФ Поляков принял участие в стратегической сессии Минэкономразвития, в ходе которой на обсуждение были вынесены перспективы развития автомобильного туризма в стране.

Отмечается, что Санкт-Петербург является не только одним из ключевых центров внутреннего туризма, но также и масштабным межрегиональным хабом для гостей города, которые путешествуют на машинах. Поляков подчеркнул, что чаще всего автолюбители останавливаются в Кронштадте, Пушкине, Павловске, Петергофе, Ломоносове, а также на территории Курортного района.

Кроме того, по словам Полякова, благодаря развитой инфраструктуре и логистике Петербург играет важную роль в развитии единого туристско-рекреационного пространства «Серебряное ожерелье России», которое распространяется на 11 регионов Северо-Запада.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за майские праздники Северную столицу посетило около 800 тысяч туристов, вместо ожидаемых 600 человек.