Песков отметил беспрецедентные меры безопасности на ПМЭФ-2023 и посоветовал использовать Wi-Fi

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) применили беспрецедентные меры безопасности. При этом с беспроводным интернетом могут быть перебои, поэтому гостей мероприятия призвали к использованию Wi-Fi.

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В пятницу, 16 июня, на площадку ПМЭФ прибыл президент России Владимир Путин. В свою очередь, Песков заверил, что на мероприятии применяются усиленные меры безопасности и предосторожности, «можно сказать беспрецедентные».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства, гостям форума рекомендовали использовать Wi-Fi вместо беспроводного интернета, чтобы избежать перебоев.

Напомним, что ПМЭФ в 2023 году проходит с 14 по 17 июня на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в этом году журналисты из недружественных России стран не получили аккредитацию на ПМЭФ. Соответствующе заявление сделал Песков.