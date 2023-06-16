На Энгельса мужчина чуть заживо не сжег 86-летнего сожителя младшей сестры

В Выборгском районе пьяная ссора закончилась поджогом человека. В конфликте оказались замешаны два родственника и пенсионер-хозяин квартиры.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 15 июня около трех часов ночи правоохранителям поступило сообщение, что в квартире на проспекте Энгельса мужчина, выкрикивающий угрозы, облил оппонента бензином и поджог. Заявительницей оказалась сестра злоумышленника.

К прибытию правоохранителей 86-летнего пенсионера удалось потушить. Пострадавший оказался собственником квартиры, в которой проживает 48-летняя сестра напавшего на пенсионера злоумышленника. По версии следствия, 51-летний гражданин, находясь в гостях, поссорился с хозяином квартиры и облил его бензином, после чего поджег. Пострадавшего удалось потушить своими силами.

Тем не менее, у пожилого петербуржца диагностировали термический ожог второй и третьей степени, 50% поражения тела и шок. Мужчину забрали в тяжелом состоянии на отделение реанимации.

Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Злоумышленника задержали и поместили в ИВС.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что пьяный мужчина из ревности выстрелил в мошонку бывшему сожителю дамы сердца.