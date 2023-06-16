В Шушарах Lada Vesta одним ударом отправила первоклассника, перебегавшего дорогу, на больничную койку

В Пушкинском районе школьнику понадобилась помощь врачей после того, как он решил перебежать проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 15 июня около сем вечера на Изборской улице в Шушарах 41-летний водитель, управляя Lada Vesta, следовал от Северной улицы в сторону Изборской улицы. Вдруг вне зоны пешеходного перехода появился 8-летний мальчик, который пытался перебежать проезжую часть. В результате водитель не успел остановиться и совершил наезд на ребенка.

Первоклассника с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки в средней степени тяжести госпитализировали. В момент ДТП взрослых рядом с мальчиком не было.

Известно, что автомобилист за 2022 и 2023 годы к административной ответственности привлекался два раза. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что поздно вечером 6 июня на Выборгском шоссе автомобилист насмерть сбил ребенка и сбежал.