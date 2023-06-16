Правоохранители Петербурга ищут сбежавшего из зала Невского районного суда злоумышленника-рецидивиста

В Санкт-Петербурге ищут рецидивиста, сбежавшего из зала суда. Мужчина обвиняется в краже.

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В четверг, 15 июня, из зала Невского районного суда самовольно ушел задержанный за кражу мужчина, сообщает ALLNW. В настоящее время злоумышленника разыскивают.

Отмечается, что 36-летний беглец является уроженцем Ленинграда. Мужчина пришел в сал суда самостоятельно, но около 15:30 покинул его.

В настоящее время по Петербургу распространили ориентировки на рецидивиста. Известно, что у гражданина овальное лицо и прямые черные волосы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что правоохранители Ленинградской области разыскивают похитителя электродрели из частного дома.