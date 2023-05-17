Правоохранители Ленобласти разыскивают похитителя электродрели из частного дома

В Ленобласти неизвестный почувствовал острую нужду в чужих вещах и для успокоения отправился на кражу. Так, вор завладел чужой электродрелью и IP-видеокамерами, проникнув в дом, где они хранились через окно.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, во вторник, 16 мая, в полицию обратилась жительница Шлиссельбурга, которая заявила о том, что неизвестный похитил у нее имущество, проникнув в дом через окно.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что вор попал в частный дом путем отжатия стеклопакета. Неизвестный забрал у женщины японскую электродрель «Hitachi» и камеры видеонаблюдения «Ezviz mini», позволяющие наблюдать за происходящим удаленно.

На месте происшествия правоохранители изъяли отпечатки пальцев и следы отпечатков обуви похитителя.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что красив и очень опасен: правоохранители задержали судимого жителя Пикалево, похитившего у односельчанки маникюрные принадлежности на 40 тысяч рублей.