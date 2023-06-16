С июля некоторые петербуржцы будут вынуждены платить больше за содержание жилья

Со следующего месяца некоторые жители Петербурга отдадут за жилье несколько больше, чем обычно. Речь идет об определенных гражданах.

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Так, с 1 июля суммы увеличат для нанимателей государственного жилья, а также для собственников помещений в многоквартирных домах, но только в том случае, если они не приняли решение о размере платы на общем собрании.

В пресс-службе Комитета по тарифам Петербурга напомнили, что соответствующее решение было озвучено еще в декабре прошлого года. Отмечается, что для указанных групп горожан плату проиндексируют на 8,5%. Например, если стоимость содержания недвижимости площадью 25,95 квадратных метров увеличить на 63,32 рубля, то она достигнет 808,60 рубля в месяц на человека, — это не учитывая на общедомовые нужды.

Есть и такие жители Северной столицы, которые могут получить субсидию. В частности, это касается тех, у кого расходы на оплату квартплаты превышают 14% от совокупного дохода семьи.

Также известно, что увеличение цен на коммуналку в ближайшее время не ожидается. Последний раз тарифы устанавливались в начале декабря прошлого года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в единых квитанциях ЖКХ у горожан появилась новая строчка.