У старейшего люксового отеля в центре Петербурга сменился управляющий

Гранд-отель «Европа» на Михайловской улице в Центральном районе Петербурга меняет управляющего.

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Теперь один из старейших отелей города переходит под руководство менеджмента ООО «Европа Отель». До этого заведением занимался оператор Belmond, который относится к французской группе LVMH, сообщает Neva.Today.

Тем не менее, французы пока не продают свой единственный актив в России. Решение о передаче пятизвездочного гранд-отеля под руководство ООО «Европа Отель» принял бывший управляющий и владелец заведения.

Предполагаются, что перемены не отразятся на эффективности работы заведения, так как команда нового гендиректора хорошо осведомлена о работе по международным стандартам.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Московском районе появится новый апарт-отель на 960 номеров.