Петербуржцам рассказали, как заполучить пенсию раньше срока

Некоторую сумму от пенсии можно получить раньше, чем положено по возрасту. Речь идет о накопительной части выплаты.

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Экономист и консультант-методист по финансовой грамотности Сергей Кикевич объяснил, что денежные средства, положенные пенсионерам, состоят из двух элементов — трудовой пенсии и накопительной части. В первом случае гражданин получает деньги при достижении определенного возраста, а во втором — раньше, сообщает телеканал «360».

Таким образом, накопительную часть средств можно получить, не дожидаясь официального возраста выхода на пенсию. Напомним, что у мужчин — это 65 лет, а у женщин — 60 лет. При таком раскладе деньги выдадут уже в 55 лет — женщинам, а в 60 лет — мужчинам.

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в свою очередь отметил, что на пенсию ко всему прочему можно выходить еще и досрочно. Это возможно, если человек работает в опасных условиях.