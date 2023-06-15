В Петербурге прошло обсуждение проекта возведения колокольни Смольного собора

В Северной столице провели первое очное заседание Экспертного совета по сохранению исторического наследия, на котором обсудили строительство колокольни Смольного собора по замыслу Растрелли.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Обсуждение прошло в среду, 14 июня. На встрече присутствовали архитектор Михаил Мамошин и член попечительского совета Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры Анна Хмелева. Именно они вынесли на обсуждение проект возведения колокольни.

Экспертный совет по сохранению культурного наследия появился в противовес Совету по сохранению культурного наследия при Правительстве города. Он был сформирован из градозащитников. После обсуждений рекомендации специалистов направляются в необходимый орган.

На заседании эксперты обсудили множество важных вопросов, в частности и историческую ценность Дачи Садалиса, которую могут снять с охраны. Еще одной темой стал проект реконструкции усадьбы Шуваловых, расположенной в одноименном парке в Парголово. Тем не менее, главное, о чем необходимо было поговорить специалистам, — это создание колокольни Смольного монастыря. Разговор инициировал Фонд, который уже на протяжении нескольких лет исследует этот проект, сообщает «МК в Питере».

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Изначально в проекте ансамбля Смольного была предусмотрена колокольня. Ее по приказу императрицы Елизаветы Петровны разрабатывал архитектор Бартоломео Франческо Растрелли. Однако здание так и не было достроено.

В ходе обсуждения Хмелева отметила, что Фонд с 2020 года исследует документы, которые связаны с недостроенной колокольней Смольного собора. В результате эксперты выяснили, что Растрелли не был против возведения колокольни. Об этом же говорит деревянный макет строения и фундамент колокольни, обнаруженный археологами.

Некоторые полагают, что колокольня может испортить вид открытого городского пространства и небесной линии, а также будет излишне «перетягивать» на себя внимание в архитектурном ансамбле Смольного собора. Хмелева напомнила, что раньше для того, чтобы это проверить было устроено шоу дронов, которое показало, что существенных изменений или перекрытия объектов зафиксировано не было.

Мамошин в свою очередь рассказал, что специалисты провели полный анализ проекта Растрелли, после чего подготовили три варианта возведения объекта. Вероятно, по итогу работы колокольня станет самой высокой в Петербурге и достигнет 174,5 метра. Уточняется, что такие значения получились уже после перерасчета оригинального макета, даже несмотря на то, что в первых чертежах высота составляет всего 147 метров.

Сейчас эксперты предлагают возвести колокольню Смольного на площади Растрелли. Мамошин заметил, что необходимо понимать, что строится не развлекательная доминанта, а храм.

Члены Экспертного совета по сохранению исторического наследия Петербурга придерживаются разных мнений касательно новой колокольни. Большая часть из них считает, что лучше изменить местоположение объекта, а еще часть экспертов считает, что лучше заняться реализацией чего-то другого, например, рассмотреть в качестве возможного проекта Конюшенное ведомство. Также есть те, кто указывает на законодательную невозможность строительства и отсутствие целесообразности.

Тем не менее, есть и те, кто считает, что возведение колокольни отвечает сохранению градостроительных традиций. Предполагается, что реализация плана может стать композиционным завершением. В настоящее время вопрос расположения объекта все еще прорабатывается.