Стоимость возведения IT-кластера «ИТМО Хайпарк» в Петербурге может подскочить до 50 млрд рублей

Строительство «ИТМО Хайпарка» может обойтись в 50 миллиардов рублей, что связано с подорожанием стройматериалов и энергетической инфраструктуры.

Фото: Baltphoto /Вероника Овсянникова

Гендиректор АО «ИТМО Хайпарк» Андрей Назаров анонсировал возможное увеличение стоимости строительства нового IT-кластера, который планируют разместить в городе-спутнике «Южный» на территории Пушкинского района. В общей сложности цена может измениться на 9 миллиардов рублей и достигнуть 50 миллиардов рублей, сообщает «МК в Питере».

Таким образом, раньше работы оценивались в 41 миллиард рублей, но еще до роста цен на материалы. Сейчас на строительной площадке ведутся подготовительные работы. Первую очередь специалисты могут ввести в эксплуатацию к 2026 году. Вторая очередь пока находится на этапе проектирования.

Напомним, что «ИТМО Хайпарк» станет IT-кластером с «технологической долиной», кампусами и бизнес-парком. В проекте должны объединиться предпринимательство, наука и образование.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Московском районе возведут новый апарт-отель на 960 номеров за 3,5 миллиарда рублей.