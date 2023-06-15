Стали известны подробности гибели двух девочек в пруду Петергофа

В одном из водоемов Петродворцового района накануне утонули две девочки. Стало известно, при каких обстоятельствах это произошло.

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Оказалось, что днем 14 июня подростки вместе с родственниками отдыхали на берегу Никольского пруда в Петергофе. В какой-то момент девочки 12 и 14 лет вместе с отцом пошли искупаться, а младшая 4-летняя малышка осталась на берегу с бабушкой, сообщает Санкт-Петербург.ру.

Выбраться из водоема две девочки не смогли. Несовершеннолетние захлебнулись во время купания.

В настоящее время все другие детали и обстоятельства инцидента продолжают устанавливаться. Трупы направлены в морг для выяснения точной причины смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в акватории Финского залива, недалеко от «Лахта центра», нашли труп мужчины