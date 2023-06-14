В Петербурге начали строить депо для трамвайной линии «Славянка»

В Петербурге дали старт возведению депо трамвайной линии «Купчино-Шушары-Славянка». Об этом стало известно из сообщения Газпромбанка. Кредитная организация выступает акционером, финансовым консультантом и старшим кредитором в проекте.

Фото: предоставлено пресс-службой Газпромбанка

Специалисты предположили, что новая линия будет популярна — ей смогут воспользоваться не меньше 13 миллионов пассажиров ежегодно. Также проект обеспечит рабочими местами больше 1,5 тысяч человек.

Помимо нового депо в городе на Неве также построят четыре путепровода и три моста. общей протяженностью почти три километра и проложат 21 километр трамвайных путей. По ним будут ездить 22 единицы подвижного состава.

«Газпромбанк присутствует в проекте с самого начала и готов делиться своим опытом по реализации крупных инфраструктурных проектов. Мы нацелены на сотрудничество с партнёрами для того, чтобы создать городскую среду нового качества», — сказал первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов, ставший одним из гостей торжественной церемонии.

Банк последовательно реализует стратегию инфраструктурного #МЕГАИГРОКа. Если коротко, банковская группа зачастую действует не просто как традиционный кредитор, но и как «внутренний консорциум» дочерних и зависимых компаний, принимающих участие в реализации проекта «от и до»: начиная с проектирования и вплоть до сдачи объекта в эксплуатацию.

Комплексный подход позволяет связать всех участников проектов государственно-частного партнерства: государство, инвесторов, строительные компании, операторов, банки. Всесторонняя экспертиза и опережающее финансирование от #МЕГАИГРОКа во время проектирования становятся залогом доведения проекта до готовности к выделению внебюджетных средств, федеральной поддержке и началу стройки. Далее банк обеспечивает контроль финпотоков и бесперебойности финансирования, ведет банковское сопровождение контрактов и контролирует строительство.

Деятельность по подготовке частных концессионных инициатив ведется в непрерывном режиме. По словам пресс-службы банка, капитальные затраты всех инфраструктурных проектов с участием #МЕГАИГРОКа по всей стране уже превышают 4,5 триллиона рублей.