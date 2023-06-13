«Алые Паруса» в Петербурге пройдут 24 июня

Праздник выпускников «Алые Паруса» в Петербурге пройдет 24 июня. Отмечается, что праздник нередко получал награды в международных конкурсах.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В пресс-службе администрации Петербурга рассказали, что традиционный праздник выпускников «Алые Паруса» пройдет в последнюю субботу месяца, 24 июня. Дата мероприятия утверждена в постановлении Правительства Петербурга.

Известно, что ежегодное мероприятие петербургских для выпускников не раз становилось победителем международных конкурсов. Так, например, в 2021 году «Алые Паруса» в конкурсе Global Eventex Award стали лауреатами сразу в нескольких номинациях, получив золото за «Праздничное мероприятие», «Культурное мероприятие», «Музыкальное мероприятие» и «Арт-событие», а также серебро за прямую трансляцию.

В тот же год мероприятие стало победителем премии от Комитета по развитию туризма Петербурга, в также признано в номинации «События и праздники» по версии проекта «(От)личный Петербург».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в акватории Невы провели первую репетицию «Алых парусов».