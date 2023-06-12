В акватории Невы провели первую репетицию «Алых парусов»

В Северной столице проходит подготовка к традиционному празднику выпускников «Алые паруса». В акватории Невы успешно провели первую репетицию.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Бриг «Россия» с кроваво-красными парусами проследовали мимо Зимнего дворца в ночь с 11 на 12 июня. В связи с репетицией праздника Троицкий мост развели раньше обычного. При этом проехать по нему стало возможно с 04:55.

Мероприятие с набережной могли наблюдать все желающие. Более того, судно с алыми парусами снова проплывет под Троицким мостом в ночь с 12 на 13 июня. Переправу снова разведут в 23:00, а соединят обратно в 04:55.

Праздник для выпускников пройдет 24 июня. В рамках мероприятия для бывших школьников по традиции устроят концерт на Дворцовой площади, а после под яркие вспышки салюта по Неве проплывет алый парус.

Напомним, что все остальные мосты 12 июня из-за празднования Дня России разводить не будут.