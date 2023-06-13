В Петербурге назначили председателя РАН

Ректор политехнического университета Петра Великого, Андрей Рудской, стал председателем РАН в Северной столице.

Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В Петербурге пост председателя РАН занял академик Андрей Рудской. Его кандидатуру на высокую должность утвердил президиум Российской академии наук. Об этом сообщает пресс-служба РАН.

С 2011 года ученый Андрей Рудской работает ректором политехнического университета Петра Великого. Кроме того, мужчина является специалистом в области термомеханической обработки металлов и широкого класса современных материалов.

Напомним, создать региональное отделение РАН в Санкт-Петербурге решили в сентябре 2022 года. А в мае, в течение двух месяцев было поручено утвердить состав отделения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что бывший председатель Комитета территориального развития Петербурга переходит на должность вице-губернатора. Соответствующее решение приняли в Смольном.