На гидроциклах нельзя: на Неве ограничат движение водного транспорта

В акватарии Петербурга с 16 по 31 июня будет полностью запрещено движение гироциклов. Другие маломерные суда не смогут ходить по Неве в эти дни с 21:00 до 01:30.

Фото: baltphoto/Андрей Пронин

В Северной столице с 16 июня вводят запрет на движение гидроциклов. На водных мотоциклах нельзя кататься в связи с проведением Петербургского международного экономического форума. Новое правило будет действовать до 31 июня. В это же время ограничат использование воздушных дронов.

Как сообщают РИА Новости, движение на гидроциклах будет полностью запрещено на Неве — от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста, и на Малой Неве – от моста Бетанкура до Невы. Также на Большой Невке нельзя будет кататься по воде от Ушаковского моста до Невы. А на Малой Невке ограничение будет действовать от Большого Петровского моста до Большой Невки. Кроме того, движение запретят на протяжении всего Кронверкского пролива.

Другие типы маломерных судов не смогут двигаться по акватории во время развода мостов — с 21:00 до 01:30.

Следить за выполнением запрета в эти часы будут патрульные катера. Они будут дежурить между Дворцовым, Биржевым и Троицким мостами.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцев попросили выезжать в аэропорт раньше из-за праздников и ПМЭФ. Время проезда по дороге в Пулково или в город может быть увеличено.