Прокуратура назначила проверку по факту возгорания производственного здания на Витебском проспекте

Прокуратура по Московскому району Петербурга заинтересовалась возгоранием на производстве, произошедшем утром, 13 июня. По факту произошедшего в ведомстве назначили проверку.

Фото: пресс-служба Прокуратуры Петербурга

Петербургская прокуратура назначила проверку по факту пожара в производственном здании на Витебском проспекте в районе КАД. В пресс-службе прокуратуры по Петербургу сообщили, что в ходе надзорных мероприятий сотрудникам прокуратуры предстоит выяснить меры соблюдения требований пожарной безопасности на объекте. При наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Фото: пресс-служба Прокуратуры Петербурга

Напомним, возгорание случилось в 08:52 утра, 13 июня.

Прибывшие спасатели локализировали возгорание, распространившееся на 500 квадратных метров, к 10:58 часов утра.

Известно, что к ликвидации привлекались 40 человек личного состава МЧС и восемь единиц техники.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге вспыхнуло бывшее СИЗО «Кресты» на Арсенальной набережной.