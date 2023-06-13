С 15 июня в Центральном районе Петербурга ограничат дорожное движение

В Центральном районе Северной столицы с 15 июня по 19 июня ограничат дорожное движение. По Смольной набережной организовали ремонтные работы по прокладке электрокабеля.

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В Центральном районе Петербурга 15 июня по 19 июля ограничат дорожное движение. Это произойдёт от Водопроводного переулка до улицы Смольного с 9 июня по 30 сентября, исключая период с 20 по 30 июля. В это время по Смольной набережной будут проводиться работы по прокладыванию электрокабеля. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

Водителям рекомендуется планировать маршруты с учётом ограничений. На местах ремонта будут установлены информационные щиты и указатели объезда.

Производитель работ, в свою очередь, будет обязан обеспечить безопасный проход пешеходов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красносельском, Красногвардейском, Выборгском и Петродворцовом районах с 25 мая начались ремонтные работы, в связи с которыми дорожное движение ограничено или перекрыто. Последние работы закончатся 17 августа.