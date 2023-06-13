Двухлетняя пешеходка оказалась под колесами BMW из-за невнимательности водителя

В Ленобласти водитель иномарки наехал на двухлетнюю девочку, после чего пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Причиной стало то, что водитель не удостоверился в безопасности маневра и двинулся вперед.

Фото: unsplash

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в минувшее воскресенье, 11 июня, в Выборгском районе Ленобласти произошло ДТП с участием двухлетнего ребенка.

Малышка оказалась под колесами автомобиля в районе восьми вечера в поселке Симагино, когда 39-летний водитель за рулем BMW X6, не убедившись в безопасности маневра, совершил движение вперед.

После произошедшего девочку в тяжелом состоянии госпитализировали в горбольницу Сестрорецка, где после осмотра врачи диагностировали у пострадавшей ушибы, ссадины и закрытый перелом левой подвздошной кости.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленобласти погиб водитель после опрокидывания машины.