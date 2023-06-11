В Ленобласти погиб водитель после опрокидывания машины

Водитель автомобиля скончался после опрокидывания к кювет в результате потери управления в Ленобласти. Он съехал в кювет, где машина перевернулась. Две пассажирки получили различные травмы.

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Стало известно, что на автодороге «Зуево-Новая Ладога» утром, 11 июня, произошло ДТП в Ленинградской области, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как выяснили сотрудники полиции, машина на 71 километре автодороги. Потом неожиданно 21-летний водитель потерял управление и съехал в кювет, где его машина перевернулась. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Женщины с множественными травмами госпитализированы в больницу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что на автодороге в Киришском районе произошло ДТП с двумя иномарками и фурой. Один из водителей скончался на месте после столкновения. Он попал под колеса грузового автомобиля.