Водитель иномарки погиб под колесами фуры, под которую его вытолкнул ехавший позади автомобилист в Киришском районе

В минувшую пятницу на трассе в Киришском районе произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок и фуры. В результате аварии один из водителей легковушек погиб.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 9 июня, на автодороге «Зуево – Новая Ладога» произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок и грузового автомобиля. В результате столкновения погиб водитель одной из легковушек.

Авария произошла на 31-м километре автодороги в Киришском районе, когда 50-летний водитель Renault Fluence вылетел под колеса грузового автомобиля Iveco Stralis, под который на встречную полосу его вытолкнул ехавший позади 67-летний водитель Kia Sportage.

В результате столкновения водитель Renault Fluence погиб от полученных травм на месте происшествия.

Примечательно, что погибший в течение этого года привлекался к административной ответственности по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час) девять раз, а водитель фуры дважды за аналогичное правонарушение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека)

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