На трассе «Кола» налетевший на отбойник мотоцикл лишил руки 15-летнюю девочку

Между городом Сясьстрой и деревней Иссад на автодороге случилась авария, в результате которой девушка-подросток лишилась руки. Причиной ДТП стал мотоцикл, который потерял управление и налетел на отбойник.

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Минувшей ночью, с 9 на 10 июня, на трассе «Кола» в Волховском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого пострадала 15-летняя девочка. Как сообщает Патрульный Петербурга, девушка вместе со спутником передвигалась по автодороге на мотоцикле.

В какой-то момент транспорт потерял управление и молодые люди врезались в отбойник, в результате чего оба получили травмы. Девочку-подростка госпитализировали в одну из больниц Волхова. В результате столкновения с отбойником 15-летняя пострадавшая лишилась правой руки, получила травматический шок и различные травмы.

Информации о состоянии попутчика пострадавшей нет.

Правоохранители организовали проверку, в ходе которой им предстоит установить все причины и обстоятельства произошедшего.

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