Еще пять петербуржцев проходят лечение в стационарах после массового ДТП на Софийской улице

После массового ДТП на Софийской улице, в котором пострадали больше 10 человек, врачи продолжают оказывать помощь пяти петербуржцам, которые пока остаются в стационарах.

Фото: пресс-служба МЧС по Петербургу

Так, в НИИ скорой помощи всех пациентов перевели из реанимации в отделение сочетанной травмы. Трое из пострадавших сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщает Brif.

Также в Городской больнице № 26 два пациента проходят лечение на отделении сочетанной травмы. Пострадавшие пребывают в удовлетворительном состоянии, один из них может быть выписан в пятницу.

Также уточняется, что оба ребенка, пострадавшие при столкновении автомобилей на Софийской, выписаны из Детской больницы им. Раухфуса.

Напомним, что массовое ДТП произошло утром 3 июня на пересечении Софийской улицы и проспекта Славы. Тогда столкнулось как минимум 10 автомобилей. По предварительным данным, аварию спровоцировал грузовик.