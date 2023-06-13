Завод Toyota в Петербурге полностью перешел ФГУП «НАМИ» без опции обратного выкупа

Государственный научный центр ФГУП «НАМИ» полностью завладел активами автомобильного концерна Toyota в Петербурге. По условиям сделки, производство передано без опциона обратного выкупа.

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Автоконцерн Toyota в Петербурге полностью перешел ФГУП «НАМИ». Сделка состоялась в конце весны текущего года, сообщают РИА Новости.

Известно, что сделка по продаже активов автомобильного производства Toyota заключена с условием без опциона на обратный выкуп. То есть, в рамках условий, передача концерна первоначальному владельцу не предусмотрена.

Так, во владения ФГУП «НАМИ» перешли земля, здание и оборудование производства.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге выручка крупнейших автосалонов упала за год на 23%.