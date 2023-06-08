В Петербурге выручка крупнейших автосалонов упала за год на 23%

Самые крупные автосалоны Северной столицы в течение прошлого года фиксировали падение продаж. В результате финансовые показатели заметно уменьшились.

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Так, по итогам 2022 года суммарная выручка десяти автодилеров и автосалонов Петербурга уменьшилась на 23%. Общая сумма достигла 110 миллиардов рублей, а чистая прибыль — стала меньше на 54% и составила 2,4 миллиарда рублей, сообщает DP.RU.

Напомним, что самым крупным автодилером в городе остается дочерняя компания федерального игрока «Рольф», выручка которой составила 57 миллиардов рублей и снизилась на 25%. Чистая прибыль при этом уменьшилась втрое, достигнув миллиарда рублей.

Следом расположилась ООО «РРТ» с выручкой в чуть больше 11 миллиардов рублей. Чистая прибыль компании при этом достигла 214 миллионов. На третьем месте встала ООО «Автополе-Н». За прошлый год выручка компании увеличилась на 8% и составила 5,9 миллиардов рублей, но чистая прибыль упала на 71 % до 31 миллиона рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что городские автосалоны были вынуждены приостановить продажи машин из-за задержек с выдачами ПТС.