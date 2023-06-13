В торговых центрах страны вновь отмечен положительный спрос на аренду помещений

В торговые центры начали возвращаться арендаторы. Однако рост спроса отмечен в основном в сфере стрит-ритейла, а в офисной недвижимости отмечается затишье.

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

В российских торговых центрах постепенно начал восстанавливаться спрос на аренду помещений. Так, наибольшая активность отмечена у российских сетей магазинов одежды, сообщает АБН.

Также известно, что на торговых улицах вырос спрос на аренду помещений для банков, магазинов косметики, продуктов и заведений общественного питания.

Примечательно, что несмотря на восстанавливающийся спрос, количество посетителей торговых центров оставляет желать лучше. Так, например, эксперты провели анализ, по результатам которого стало известно, сколько посетителей находится в ТЦ на одну тысячу «квадратов».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге и Москве заметили постепенное повышение спроса арендаторов к магазинам и офисам.